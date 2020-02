Napoli, polizia locale sequestra discoteca

Fermati due scuola bus

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli Agenti dell’Unità Operativa Chiaia e della Tutela Minori hanno sottoposto a sequestro una discoteca in via Girolamo Santacroce affollata da minorenni prevalentemente in età compresa tra i 12 ed i 16 anni.

Il locale, intercettato a seguito di monitoraggio dei social e di segnalazioni, al momento del controllo, risultava sprovvisto delle autorizzazioni per lo svolgimento di serate danzanti a tutela della sicurezza. Durante l’intervento, per garantire l’incolumità dei giovani avventori, si permetteva ai gestori di interrompere in sicurezza la serata ed attendere che i 190 ragazzi trovati venissero prelevati dai genitori all’orario preventivato per tornare a casa. Una volta sfollato il locale veniva sottoposto a sequestro ed il gestore denunciato per mancanza di agibilità e certificato prevenzione incendi.

Nel corso del fine settimana i controlli nei luoghi di ritrovo dei giovanissimi a contrasto del consumo di sostanze alcoliche ha permesso di sorprendere all’esterno di un locale ai Quartieri Spagnoli gremito di ragazzi una minorenne a consumare un cocktail alcolico.

La minore è stata riaffidata ai genitori resi edotti di quanto accaduto e diffidati ad una maggiore vigilanza.

Nel corso della notte i controlli hanno riguardato anche i Baretti di Chiaia dove due locali in via Bisignano sono stati multati con una sanzione di €500,00 per vendita di bevande in vetro dopo la mezzanotte ed uno di questi è stato multato anche perché consentiva ai clienti di fumare all’interno del locale. Nella zona di piazza Vittoria, via Nisco, via Carducci, via Lomonaco e via Imbriani sono stati verbalizzati 12 parcheggiatori abusivi con ordine di allontanamento, altri 11 parcheggiatori sono stati fermati e verbalizzati dal Reparto G.I.T., 8 deferimenti alla competente A.G. e 2 ordini di allontanamento emessi.

Il Reparto G.I.T. si è occupato prevalentemente dei controlli al Codice della strada, gli Agenti hanno infatti elevato numerosi verbali da cui sono scaturiti 24 ritiri di patente per aver superato il limite di velocità, in Via Caracciolo e Via Coroglio e Ville Romane.

Il Reparto dei motociclisti inoltre ha provveduto al sequestro di 45 motoveicoli per la mancanza della copertura assicurativa, per la sosta selvaggia sono stati elevati 283 verbali nella sola zona Museo e Caracciolo – da largo Sermoneta a via Posillipo. Altre 3 patenti sono state ritirate sempre dai motociclisti del G.I.T. perché i conducenti erano risultati positivi all’alcol test.

Il nucleo di Polizia Turistica della Polizia Municipale di Napoli ha sanzionato due conducenti nella zona di piazza Carlo III che, sprovvisti di autorizzazione, adibivano a trasporto scolastico i loro veicoli non immatricolati per svolgere questo servizio. I due veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo per due mesi, mentre un conducente, seppur abilitato al servizio, è stato sanzionato perché trasportava bambini alti meno di un metro e cinquanta, senza adeguato sistema di ritenuta sul sedile posteriore e non accompagnati da un passeggero di almeno sedici anni di età. L’infrazione contestata è stata segnalata all’ufficio comunale competente per le consequenziali sanzioni disciplinari.

Nel corso dei controlli è stato intercettato un veicolo alla cui guida non si trovava l’intestatario,concessionario di autorizzazione per svolgere il servizio di trasporto scolastico, ma un autista sorpreso ad esercitare l’attività in violazione della normativa che disciplina il settore, in quanto sprovvisto del titolo richiesto per la sostituzione. Pertanto, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e l’autorizzazione ritirata e trasmessa al competente ufficio comunale per le consequenziali sanzioni.