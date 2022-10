‘Napoli per Napoli’ – II edizione

La seconda giornata di sensibilizzazione, educazione ambientale e cura del verde è in programma il 20 novembre 2022

Il 20 novembre, in coincidenza con la Giornata mondiale dei diritti del bambino, si svolgerà la seconda edizione di ‘Napoli per Napoli’, giornate di sensibilizzazione, educazione ambientale e cura del verde, volute dal Sindaco Gaetano Manfredi, coordinate dall’Assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada, in sinergia con l’Assessore all’Ambiente e al Mare Paolo Mancuso e in collaborazione con ASIA, le Municipalità e le associazioni di volontariato attive sul territorio.

Il diritto delle generazioni future ad uno spazio urbano ed ambientale sostenibile è il focus di questo appuntamento all’insegna della cura del bene comune.

Un’occasione di riappropriazione della città da parte di chi la vive ogni giorno, attraverso un ampio programma di interventi di pulizia delle aree verdi e di attività di divulgazione, che hanno come obiettivo quello di sensibilizzare i cittadini al decoro, al rispetto ed alla valorizzazione dell’ambiente che abitiamo.

Attraverso la pagina web del Comune di Napoli

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/46088

le associazioni possono manifestare la loro adesione compilando il form.

Una volta raccolte le adesioni, ad ogni associazione verrà abbinato un luogo. Una o più associazioni si coordineranno per sviluppare le attività nel luogo affidato.

La scadenza per la candidatura delle associazioni è fissata per mercoledì 02 novembre ore 12:00.

A partire dal 3 novembre sarà pubblicata una mappa delle attività ed un modulo di iscrizione che i cittadini potranno utilizzare per formalizzare la propria adesione all’evento.