Napoli per la Giornata Internazionale contro l’Omolesbobitransfobia

L’impegno del Comune di Napoli per il contrasto alle discriminazioni e la tutela dei diritti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione del 17 maggio, Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia, l’Amministrazione Comunale di Napoli rinnova il proprio impegno istituzionale nel contrasto a ogni forma di discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

La ricorrenza, che commemora la storica decisione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 1990 di rimuovere l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali, rappresenta per il Comune di Napoli un momento di riflessione e, contestualmente, di rendicontazione delle azioni concrete messe in campo a tutela della comunità LGBTQIAS2+.

L’adesione alla Rete RE.A.DY e la Campagna 2026

Il Comune di Napoli, in qualità di partner attivo della Rete RE.A.DY (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni anti-discriminazioni), aderisce alla campagna nazionale di sensibilizzazione dal titolo:

‘Le scritte non sono solo scritte. Contrastare l’odio è una responsabilità collettiva’.

L’iniziativa punta a sottolineare l’impatto dei linguaggi d’odio e delle micro-aggressioni quotidiane, con un focus particolare sul contesto scolastico e sui giovani, promuovendo una cultura del rispetto che parta dalla parola e dal gesto consapevole.

Azioni e Servizi: Il potenziamento dei Centri Antidiscriminazione

L’impegno dell’Assessorato alle Pari Opportunità si traduce in un consolidamento strutturale dei servizi al cittadino.

Tra le priorità dell’Amministrazione figurano:

• Rafforzamento dei Centri Antidiscriminazione, CAD: Presìdi territoriali dedicati all’ascolto, all’accoglienza e al supporto legale e psicologico per le vittime di violenza e marginalità.

• Percorsi Educativi: Promozione di iniziative culturali e di sensibilizzazione volte a eradicare i pregiudizi alla base della violenza di genere.

• Presenza Istituzionale: Consolidamento della rete di protezione per garantire che Napoli sia una città dove la sicurezza personale e la libertà di espressione del sé siano diritti garantiti e non negoziabili.

Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità, ha dichiarato: