Napoli Overdrive Festival: dal 10 al 12 ottobre 2025 al CDN

Dal 10 al 12 ottobre il Centro Direzionale diventa il palcoscenico del Napoli Overdrive Festival. Un evento gratuito che non sarà solo un festival di motori ma una vera e propria festa per la città.
Si potrà assistere a sfilate in strada di auto e moto ed esibizione di freestyle, ci sarà presenza di stand della Polizia di Stato, Aeronautica Militare, Esercito Italiano, Vigili del Fuoco.
Previsti anche corsi di guida sicura per studenti e musica dal vivo.
Sarà poi presentato il progetto dell’auto ubriaca che nasce dalla consapevolezza dei devastanti effetti che l’alcol, le droghe e la distrazione da cellulare possono avere sulla capacità di guidare.
Si tratta di una vettura progettata per simulare gli effetti di una guida alterata creando ritardi nella frenata o nella sterzata alla guida quando non si è in uno stato ottimale.
La tre giorni è stata presentata dal Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e dall’Assessore al turismo Teresa Armato.
Si ringrazia Sicomunicazione per le immagini.