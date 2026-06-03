Napoli, ordinanza Red Bull King d’O Rione e Red Bull Dance You Style

Dispositivo di circolazione in vigore dal 4 all’8 giugno in piazza Municipio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione degli eventi Red Bull King d’O Rione e Red Bull Dance You Style, che si svolgeranno il 6 e 7 giugno prossimi nella parte bassa di piazza Municipio, il Comune ha adottato un particolare dispositivo di circolazione per consentire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni e delle attività di allestimento e smontaggio.

Dalle ore 00:01 di giovedì 4 giugno fino alle ore 24:00 di lunedì 8 giugno, e comunque fino a cessate esigenze, sarà in vigore il divieto di transito veicolare in piazza Municipio, nella carreggiata che costeggia il Maschio Angioino, di collegamento tra piazza Municipio e via Ammiraglio Ferdinando Acton.

Maggiori informazioni al link:

https://www.comune.napoli.it/novita/dispositivo-temporaneo-di-circolazione-in-piazza-municipio-per-lo-svolgimento-degli-eventi-red-bull-king-do-rione-e-red-bull-dance-you-style/