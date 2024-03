In vigore fino al 29/03/2024

Ordinanza pista ciclabile viale Kennedy e in via Nuova Agnano per consentire i lavori di riqualificazione della pista ciclabile.

Sarà sospesa fino al 29/03/2024 in viale Kennedy e in via Nuova Agnano, nei tratti di volta in volta interessati dal cantiere, il percorso di mobilità ciclistica.

Ordinanza