Napoli, ordinanza per inaugurazione Anno Giudiziario 2025

In vigore il 25 e 26 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2025, che si terrà sabato 25 gennaio presso la struttura di Castel Capuano, sono istituiti i provvedimenti di divieto di sosta con rimozione forzata – dalle ore 20:00 di stasera 24 gennaio fino a cessate esigenze di sabato 25 gennaio 2025 – nei tratti di strada specificati:

• in piazza De Nicola, lungo l’intero perimetro di Castel Capuano;

• in via Siniscalchi, nel tratto che costeggia l’area parcheggio ex palazzetto GIP;

• in via Concezio Muzy;

• in via dei Tribunale, dal civ. 213 all’intersezione con via Concezio Muzy;

• in via Pietro Colletta, dall’intersezione con via Concezio Muzy all’intersezione con via Santa Maria a Cancello e con via Rita Atria;

• in vico Dattero alla Maddalena angolo via Postica Maddalena; f) lungo il marciapiede fronte ingresso principale di Castel Capuano; g) in via Albanese, nelle vicinanze di Porta Capuana.

Anno giudiziario