Napoli, operazione interforze per controlli attività settore food

Accertate gravi violazioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stata eseguita una importante operazione interforze nel quartiere San Lorenzo, lungo via Pietro Colletta, finalizzata alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie, amministrative e lavorative di diverse attività commerciali del settore food.

L’intervento – condotto in fascia serale e notturna – ha visto la partecipazione congiunta del Reparto Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale con personale dell’ASL Napoli 1 Centro – Servizi SIAN e SPSAL, Ispettorato Territoriale del Lavoro, ABC Napoli e ENEL Distribuzione.

Dai controlli effettuati sono state accertate gravi violazioni, con sanzioni per un totale di oltre 11.700 euro.

Sono stati elevati verbali per la violazione dell’occupazione di suolo, per la somministrazione non autorizzata, per pubblicità irregolare e per la gestione impropria dei rifiuti.

Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, SIAN, ha, inoltre, disposto la sospensione immediata della somministrazione degli esercizi verbalizzati per assenza della necessaria SCIA e ha eseguito il sequestro di oltre 45 kg di alimenti privi di tracciabilità o non conformi alle norme sull’autocontrollo, riscontrando anche 6 non conformità igienico-sanitarie minori, con obbligo di regolarizzazione entro 30 giorni.

Il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, SPSAL, ha effettuato rilievi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, in collaborazione con gli altri enti ispettivi, identificando 6 lavoratori ed in un caso è stata rilevata la mancanza di documentazione per una collaboratrice.

Sono in corso verifiche sugli orari di lavoro in due esercizi. Gli accertamenti condotti da ABC ed ENEL hanno evidenziato lievi irregolarità amministrative, già avviate a regolarizzazione e prive di rilevanza penale.