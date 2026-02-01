Home Campania Comune di Napoli Napoli, operazione congiunta contro disturbo alla quiete pubblica

Chiusa attività abusiva ai Colli Aminei

Prosegue l’azione di contrasto alla Movida illegale da parte delle Forze dell’ordine.

Un’operazione congiunta tra la Polizia Locale. Unità Operativa Stella, e i Carabinieri della Stazione di Capodimonte ha portato all’interruzione di un’attività di pubblico spettacolo irregolare in via dei Colli Aminei.

L’intervento e le violazioni

L’operazione è scattata a seguito di numerose esposti presentati dai residenti della zona, per le continue emissioni sonore moleste. Il controllo ispettivo all’interno dell’esercizio pubblico ha permesso di accertare gravi inadempienze normative:

Inquinamento acustico: violazione della Legge n. 447/1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) per il superamento dei limiti di decibel consentiti.

Assenza di licenze: violazione dell’Art. 68 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), in quanto il locale era privo delle autorizzazioni necessarie per l’organizzazione di spettacoli e intrattenimenti pubblici.

Provvedimenti e sanzioni

A fronte delle irregolarità riscontrate, gli agenti hanno proceduto all’immediata cessazione dell’attività abusiva. Il titolare dell’esercizio è stato sanzionato amministrativamente dalla Polizia Locale.

