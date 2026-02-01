Napoli, operazione congiunta contro disturbo alla quiete pubblica

Chiusa attività abusiva ai Colli Aminei
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Prosegue l’azione di contrasto alla Movida illegale da parte delle Forze dell’ordine.
Un’operazione congiunta tra la Polizia Locale. Unità Operativa Stella, e i Carabinieri della Stazione di Capodimonte ha portato all’interruzione di un’attività di pubblico spettacolo irregolare in via dei Colli Aminei.
L’intervento e le violazioni
L’operazione è scattata a seguito di numerose esposti presentati dai residenti della zona, per le continue emissioni sonore moleste. Il controllo ispettivo all’interno dell’esercizio pubblico ha permesso di accertare gravi inadempienze normative:
Inquinamento acustico: violazione della Legge n. 447/1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) per il superamento dei limiti di decibel consentiti.
Assenza di licenze: violazione dell’Art. 68 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), in quanto il locale era privo delle autorizzazioni necessarie per l’organizzazione di spettacoli e intrattenimenti pubblici.
Provvedimenti e sanzioni
A fronte delle irregolarità riscontrate, gli agenti hanno proceduto all’immediata cessazione dell’attività abusiva. Il titolare dell’esercizio è stato sanzionato amministrativamente dalla Polizia Locale.