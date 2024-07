Napoli, operazione antidegrado nella Municipalità 10

Uomo denunciato all’AG per l’abbandono di rifiuti

Nell’ambito delle attività della Polizia Locale di Napoli finalizzate a garantire il rispetto delle normative ambientali e la tutela del territorio, gli agenti dell’Unità Operativa Specialistica Ambientale hanno effettuato un’importante operazione di contrasto al degrado urbano nella zona della Municipalità 10.

Dopo una serie di appostamenti mirati, è stato fermato un furgone il cui conducente aveva trasformato la struttura pubblica dismessa, nota come ‘Pala Argento’ in viale Giochi del Mediterraneo, in una discarica personale.

Il soggetto, un cittadino napoletano di 65 anni, è stato colto in flagranza mentre abbandonava rifiuti consistenti in inerti di demolizione. L’uomo è risultato essere un pregiudicato con precedenti specifici in reati ambientali.

Il furgone utilizzato per l’illecito è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 256 del Testo Unico Ambientale, che punisce l’abbandono di rifiuti.