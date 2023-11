Napoli, ok delibera efficientamento e rafforzamento Servizi Sociali

Sarà informatizzato l’intero processo di erogazione dei servizi sociali, tablet in dotazione agli assistenti sociali, ogni Centro Sociale avrà a disposizione un’auto per raggiungere gli utenti in tutta la città

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stato approvato con una delibera di Giunta l’efficientamento e rafforzamento dei Servizi Sociali Territoriali grazie a un contributo erogato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non vincolato ad azioni specifiche, a favore dei Comuni ospitanti cittadini provenienti dall’Ucraina.

La scelta di destinazione del fondo ministeriale è in linea con il lavoro di riorganizzazione dei SST che dallo scorso anno vede impegnato l’Assessore Luca Fella Trapanese, iniziato con le visite e l’ascolto delle risorse che quotidianamente operano sui territori, e che sta proseguendo con azioni e investimenti specifici per migliorare le prestazioni lavorative di tutto il personale dei Servizi Sociali sia a livello centrale che a livello territoriale.

A tal proposito si è immaginata la ‘Cartella Sociale’, un applicativo che acquistato e messo in uso informatizzerà l’intero processo di erogazione dei Servizi Sociali Socio-Sanitari dell’Ambito Sociale Territoriale, del Comune e delle Municipalità; una piattaforma informatica che riesca a supportare il nuovo modello operativo relativo alla gestione integrata del percorso assistenziale negli Ambiti Sociali Territoriali e nei Comuni, capace di fornire una gestione innovativa del percorso di caring dell’utente, superando il concetto di singola risposta a una determinata esigenza socio-sanitaria a beneficio di una visione integrata delle tematiche socio assistenziali e sanitarie.

Ogni Assistente sociale sarà quindi munito di un tablet per consultare in ogni momento e in ogni luogo tutte le informazioni sugli utenti, storia clinica, presa in carico, storia familiare, ecc. e di conseguenza aggiornare le informazioni di propria competenza.

Ogni Centro Sociale Territoriale sarà dotato altresì di un’auto per gli spostamenti verso gli utenti dislocati spesso i n quartieri lontani dai Centri e non collegati dai mezzi pubblici di trasporto.

Il risultato atteso è un’offerta sempre più qualificata a favore della collettività, integrando, in modo funzionale risorse e strategie d’azione, agendo sulla prevenzione e non solo sull’emergenza.

Tutto ciò in linea con gli obiettivi di mandato del Sindaco con particolare riferimento alla tematica inerente la transizione e implementazione digitale.

L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, Luca Fella Trapanese, ha dichiarato: