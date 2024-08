Napoli, occupazione alloggio comunale e furto corrente elettrica

Nucleo familiare di quattro persone deferito all’Autorità giudiziaria

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Su segnalazione del Servizio Politiche per la casa, gli Agenti dell’Unità Operativa Tutela Patrimonio si sono recati in via Giuliano da Maiano, presso un immobile di proprietà comunale già adibito a casa del custode dell’Istituto comprensivo Ruggiero Bonghi.

Gli Agenti hanno accertato che l’immobile era illegalmente occupato da un nucleo familiare composto di 4 persone di cui 2 minori.

Inoltre, l’appartamento risultava dotato di energia elettrica nonostante l’interruttore del contatore fosse abbassato, pertanto è stato richiesto l’intervento di tecnici ENEL, che hanno constatato un allaccio abusivo alla rete elettrica.

La Polizia Locale ha provveduto a deferire gli occupanti all’AG per furto di energia e occupazione abusiva di immobile pubblico.