Napoli, nuovi dispositivi traffico per cantieri e manifestazioni

In vigore dal 17 febbraio al 19 giugno

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni che si riunisce con cadenza settimanale alla presenza dei rappresentanti del Servizio Polizia Locale, del Servizio Strade, Viabilità e Traffico, del Servizio Gestione Eventi e Stadio Diego Armando Maradona, dell’Ufficio Cinema del Servizio Cultura, della Società 2i Rete Gas S.p.a. e del Direttore della Municipalità 1, ha approvato alcuni cantieri che interesseranno le seguenti strade:

Dal 19 al 28/02/2024 per lavori di scavo per l’immissione in fogna pubblica, da parte della Coedil Sud S.r.l., in via Benedetto Brin, sarà istituito un senso unico alternato all’altezza del civico n. 77.

I lavori saranno eseguiti in orario diurno, dalle ore 07:00 alle 17:00, e alla fine di ogni giornata lavorativa sarà ripristinato il regolare transito veicolare con apposizione di lastre di acciaio sul tratto di strada interessato dai lavori.

Dal 19/02/2024 al 09/03/2024 per l’esecuzione di lavori di scavo per la posa in opera di una tubazione di gas metano, da parte della Società 2i Rete Gas Spa, sarà istituito il divieto di transito veicolare nel tratto di via Vicinale Soffritto compreso tra il civico 58 e il civico 70, ad esclusione dei residenti, mezzi di soccorso e personale autorizzato.

I lavori saranno eseguiti in orario diurno, dalle ore 09:00 alle 17:00. Durante la chiusura al transito del tratto interessato dai lavori si potrà percorrere, in alternativa, via Marano Pianura, via Camillo Guerra fino all’intersezione con via Vicinale Soffritto.

Dal 19/02/2024 al 19/06/2024 saranno effettuati i lavori di rifacimento dei marciapiedi ed il completamento della sede stradale, da parte di HITACHI Spa, in via Gennaro Serra.

I lavori saranno eseguiti secondo 4 fasi con l’istituzione del divieto di transito veicolare lungo i tratti di via Gennaro Serra di volta in volta interessati dai lavori e secondo le modalità di cui all’Ordinanza Dirigenziale n. 304 del 13/02/2024.

Dal 21/02/2024, nell’ambito dei lavori di ‘riqualificazione dell’insediamento di Taverna del Ferro’ sarà istituito il senso unico di marcia in via Taverna del Ferro in direzione di via Parrocchia.

I veicoli provenienti dalla corsia destra di viale Due Giugno possono proseguire fino alla Rotatoria di piazzetta Diego Armando Maradona e da qui immettersi in via Taverna del Ferro.

I veicoli che da via Sacco e Vanzetti, all’intersezione con via della Parrocchia, devono raggiungere viale Due giugno possono svoltare a sinistra su strada Comunale Lieto per immettersi nella corsia destra di viale Due Giugno oppure svoltare a destra in direzione di corso S. Giovanni a Teduccio.

Per quanto riguarda le manifestazioni:

Dal 17 al 18/02/2024 per la tappa napoletana dell’evento ‘Panini Tour 2024’, appuntamento itinerante dedicato al mondo delle figurine e dei fumetti, che si svolgerà nei pressi della rotonda Diaz è prevista la sospensione della pista ciclabile nel tratto tra piazza della Repubblica e viale Anton Dohrn.

Dalle ore 18:00 del 21/02/2024 alle ore 02:00 del 22/02/2023 per lo svolgimento di riprese cinematografiche, sarà chiuso al traffico veicolare il tratto di Via Domenico De Roberto compreso tra il civico n. 84 e l’incrocio con Strada Comunale Galeone.