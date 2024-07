Napoli, nasce l’Osservatorio sul Real Estate

Riceviamo e pubblichiamo.

Il settore edilizio ha avuto un rilancio con il superbonus e con il sistema dei crediti, ma oggi va assolutamente curato e mantenuto.

È importante la condivisione tra i professionisti che a vario titolo partecipano alle attività del settore immobiliare con un coinvolgimento degli enti sia pubblici che privati i quali dovranno il loro contributo di esperienza e di investimento in un settore che rappresenta per tutti quanti noi un asset fondamentale sia per lo Stato che per le famiglie italiane che mettono ai primissimi posti delle loro esigenze la tutela del patrimonio immobiliare.