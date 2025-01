Napoli Municipalità 5 e Poggioreale: interventi di decoro urbano

Altri interventi in programma nelle prossime settimane

Su impulso del Sindaco di Napoli e coordinati dalla Presidente e dall’Ufficio Attività tecniche della Municipalità 5, gli addetti della Napoli Servizi stanno effettuando, dall’inizio della settimana, numerosi interventi di rispristino del decoro urbano.

Nella maggior parte dei casi gli interventi hanno riguardato la raccolta, ai bordi dei marciapiedi, di alberature, sfalci e rami spezzati dal vento forte delle scorse settimane.

Come nel caso di via Luca Giordano, via Caldieri, via Ruoppolo, nell’area esterna del Parco Macagni e in via Jannelli.

Altri interventi hanno riguardato la sistemazione di strade, come in via Manzoni, e di arredi urbani con il ripristino di alcuni dissuasori in cemento in piazza Fuga.

Su indicazione dell’Assessore Cosenza e del Servizio Strade, un altro importante intervento si sta svolgendo nell’area del parcheggio adiacente il Mercato Caramanico di Poggioreale.

In questo caso si reso necessario anche l’ausilio di mezzi speciali per rimuovere e raccogliere un grande quantitativo di sfalci vegetali, erbe infestanti e rifare una porzione di asfalto all’esterno dell’area mercatale.

Altri interventi in corso di pianificazione saranno svolti sul territorio cittadino nelle prossime settimane.