Napoli, morto 76enne coinvolto incidente in viale della Liberazione

L’uomo è deceduto all’ospedale San Giovanni Bosco

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Non ce l’ha fatta M. A., un uomo di 76 anni che, in sella a una bicicletta a pedalata assistita, era rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto il 6 luglio scorso in viale della Liberazione.

Nella mattinata di ieri, mercoledì 23 luglio, l’uomo è deceduto presso l’ospedale San Giovanni Bosco, dove era stato trasferito dopo un iniziale ricovero al Cardarelli.

L’incidente si era verificato intorno alle 17:00 di domenica 6 luglio.

Oltre a M. A., che percorreva in bici viale della Liberazione in direzione di via Beccadelli, era stata coinvolta anche un’automobile Seat Arona, guidata da un cittadino cipriota di 64 anni.

Le condizioni del 76enne erano subito apparse gravi. Trasportato all’ospedale Cardarelli, i medici si erano riservati la prognosi.

Sul posto era intervenuto il personale dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il conducente della Seat Arona era stato sottoposto ad accertamenti tossicologici, risultati negativi.

Auto e bicicletta erano state poste sotto sequestro.