Napoli, misure di sicurezza e ordine pubblico 24 e 31 dicembre 2025

Dalle ore 10:00 alle ore 20:00 dei giorni 24 e 31 dicembre 2025, al fine di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico durante i giorni di maggior affluenza delle festività natalizie, il sindaco Gaetano Manfredi ha emanato un’ordinanza per tutelare residenti e viabilità.

Il provvedimento prevede:

• il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida o tetrapak. Consentita solo la somministrazione in bicchieri di plastica leggera o carta;

• il divieto di vendita e possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum;

• il divieto di introdurre ed esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici;

nelle seguenti aree cittadine:

1. Quartiere Chiaia – zona ‘Baretti’: via Gaetano Filangieri, da Piazzetta Rodinò a via Santa Chiara a Chiaia, via Santa Caterina a Chiaia, Piazza dei Martiri, via Carlo Poerio, via Giuseppe Fiorelli, Largo Ferrandina, via Cavallerizza a Chiaia;

2. Centro Storico: via Mezzocannone, via De Marinis, via Candelora, via Santa Chiara, via San Sebastiano, via Port’Alba, via Santa Maria di Costantinopoli, via Sapienza/via del Sole, Piazza Miraglia, via San Pietro a Maiella;

3. Quartieri Spagnoli: vico delle Due Porte a Toledo, vico Tre Regine, vico San Sepolcro, via Toledo;

4. Quartiere Vomero: Piazza Ferdinando Fuga, Piazza Vanvitelli, via Aniello Falcone, via Raffaele Morghen, via Gianlorenzo Bernini, via Scarlatti, via Luca Giordano, via G. Merliani, via E. Alvino, Piazza Medaglie d’Oro, Piazza Immacolata, Piazza Leonardo, Piazza degli Artisti, Piazza Francesco Muzii, Piazzale San Martino, via Michele Kerbaker, Piazza Cosimo Fanzago, via Francesco Cilea, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Scarlatti e l’incrocio con via San Domenico.