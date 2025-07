‘Napoli Metafisica’, su Sky Arte docufilm dedicato a mostra del Comune

In onda in anteprima il 27 luglio su Sky Arte il docufilm che racconta la mostra organizzata dal Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Una Napoli silenziosa, sospesa nel tempo e lontana dai cliché, restituita nella sua potenza visiva dallo sguardo di Mimmo Jodice.

È questo il cuore di ‘Napoli Metafisica. Mimmo Jodice e il Maschio Angioino’, documentario scritto da Matteo Moneta e diretto da Simona Risi, in onda in anteprima su Sky Arte domenica 27 luglio alle ore 21:15.

Prodotto da 3D Produzioni, il film è un doppio omaggio: da un lato ad uno dei grandi maestri della fotografia italiana, a cui il Comune di Napoli ha dedicato la mostra omonima, allestita negli spazi della Cappella Palatina, dell’Armeria e della Cappella delle Anime del Purgatorio di Castel Nuovo, dove le opere di Jodice entrano in dialogo con i dipinti di Giorgio de Chirico, creando un’esperienza visiva che trascende il tempo.

Dall’altro a uno dei luoghi simbolo della città, Castel Nuovo – o Maschio Angioino – protagonista di un importante progetto di restauro e valorizzazione promosso dall’Amministrazione cittadina, che viene raccontato nella sua imponente architettura e nelle sue stratificazioni storiche, dalle prigioni recentemente restaurate alla Sala dei Baroni, fino all’arco trionfale di Alfonso V.

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi afferma:

Con questo documentario celebriamo non solo l’opera di un grande maestro della fotografia come Mimmo Jodice, ma anche la rinascita di uno dei simboli più potenti della nostra città: il Maschio Angioino, destinato a diventare il museo della città. Il percorso di valorizzazione intrapreso, che unisce memoria e futuro, creatività e tutela, consentirà sempre più ai cittadini di fruire a pieno di un patrimonio culturale di inestimabile valore. Rendendo Castel Nuovo un luogo vivo, aperto alla contemporaneità e capace di raccontare Napoli nella sua complessità storica e culturale.

Nel dialogo con l’opera fotografica di Jodice, il Maschio Angioino si fa luogo di riflessione e rinnovamento, simbolo di una città che si riappropria della propria identità culturale.

Accanto all’artista, il docufilm raccoglie le testimonianze, tra gli altri, del Sindaco Manfredi, del coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli Sergio Locoratolo, del Consigliere del Sindaco e curatore del progetto ‘Napoli contemporanea’ Vincenzo Trione e del poeta Valerio Magrelli, che a Jodice ha dedicato un omaggio in versi all’interno del progetto espositivo ‘Napoli Metafisica’.

Dopo l’anteprima di domenica 27 luglio alle ore 21:15, il documentario sarà nuovamente visibile, sempre su Sky Arte, il giorno stesso alle 23:00, lunedì 28 alle 14:20, martedì 29 alle 20.40, mercoledì 30 alle 02:50 e alle 13:40, martedì 19 agosto alle 20:45 e mercoledì 20 alle 01:10 e alle 13:25.

La mostra ‘Mimmo Jodice. Napoli Metafisica’, promossa dal Comune di Napoli e finanziata dalla Regione Campania con fondi POC – Programma Operativo Complementare, sarà visitabile fino al 1° settembre, dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

Maggiori informazioni su: https://www.comune.napoli.it/mimmo-jodice-napoli-metafisica

Immagini e clip video al seguente link: https://www.swisstransfer.com/d/0f9f3a53-4d48-4c21-92fb-fcaf48f631da

Sinossi

‘Napoli metafisica. Mimmo Jodice e il Maschio Angioino’

Documentario 25′

Scritto da Matteo Moneta

Regia di Simona Risi

Una produzione 3D Produzioni

Mimmo Jodice, in oltre sessant’anni di fotografia, ha creato un’immagine di Napoli mai vista prima, originale, lontana dai luoghi comuni e dal folklore. È uno scenario silenzioso, in attesa, senza persone, attraversato solo da ombre, accentuate da un bianco e nero usato con rara poesia.

Una Napoli Metafisica, come indica il titolo della mostra al Maschio Angioino che la città partenopea dedica al maestro per i novant’anni da poco compiuti, e che mette in dialogo le sue fotografie con alcuni quadri del pittore metafisico per eccellenza, Giorgio de Chirico.

Jodice – scopriamo nel documentario – sembra proprio portare su pellicola la poetica dechirichiana, ‘asciugandone’ ulteriormente l’ispirazione, fino a una silenziosa classicità.

Attraverso gli occhi di Jodice vediamo alcuni dei luoghi più suggestivi di Napoli e dintorni, come Castel Sant’Elmo, con i suoi bastioni e i loggiati aperti sulla città, che il forte presidia dall’alto della collina del Vomero; Torre del Greco, sospesa tra degrado e nostalgia struggente di un mare che pare aperto sul nulla; o l’Albergo dei Poveri, luogo di antiche sofferenze che presto, nella Napoli della rinascita ormai avviata, diventerà un nuovo polo museale. Ascolteremo anche l’omaggio in versi che Valerio Magrelli ha dedicato a Jodice e ai suoi scatti, dalla voce del poeta.

La mostra ‘Napoli Metafisica‘ è stata anche l’occasione per iniziare un complesso lavoro di ristrutturazione e riallestimento del Maschio Angioino, noto anche come Castel Nuovo, uno dei luoghi più amati e simbolici del capoluogo campano, destinato a diventare presto il museo della città, un luogo chiave per comprendere la complessa stratificazione storica di questa antica capitale, che sarà dedicato in uguale misura alla storia e alle discipline contemporanee.

Il documentario, oltre a mostrare i primi spazi rimessi a nuovo – comprese le segrete che ospitano le Lacrime di coccodrillo di Francesco Vezzoli – riepiloga in breve le vicende del castello e ne mostra gli elementi artistici più rilevanti: la Cappella Palatina con tracce di affreschi giotteschi, la grandiosa Sala dei Baroni aragonese e l’arco di trionfo di Alfonso V, uno dei capolavori del rinascimento mediterraneo.

Intervistati

• Mimmo Jodice, artista

• Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli

• Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli

• Vincenzo Trione, curatore ‘Napoli Contemporanea’ e Consigliere del Sindaco di Napoli per l’arte contemporanea e l’attività museale

• Francesca Amirante, storica dell’arte e consigliere del sindaco di Napoli per il patrimonio culturale diffuso materiale e immateriale

• Andrea Mazzucchi, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II e Sonsigliere del Dindaco di Napoli per le biblioteche e la programmazione culturale integrata

• Giovanni Frascino, architetto e curatore del concept allestitivo di ‘Napoli Metafisica’

• Valerio Magrelli, poeta