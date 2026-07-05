Napoli, maxi operazione della Polizia Locale nel quartiere Avvocata

Sicurezza urbana e Codice della Strada

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Negli ultimi tre giorni gli uomini e le donne delle Unità Operative Avvocata e G.I.T., Motociclisti, hanno eseguito controlli in via Tarsia, via Ninni, via Sciuti, via Ventaglieri, via Olivella, via Portamedina, via Montesanto, via Pontecorvo, via Pignatelli, via Forno Vecchio, via Pignasecca, Vico dei Pellegrini, Piazza Montesanto.

Il bilancio delle operazioni registra 131 veicoli sanzionati per violazioni legate alla sosta di cui 21 sono stati rimossi e 54 veicoli sottoposti a controllo, ai conducenti dei quali sono state contestate 60 infrazioni al codice della strada e conseguenzialmente sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Napoli 8 sequestri e 3 fermi amministrativi, 6 affidamenti al custode acquirente e 2 sospensioni di veicoli dalla circolazione.

Una patente è stata sospesa ed 1 ritirata mentre 3 soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per reiterazione nella guida senza patente.

L’Assessore alla Legalità ed alla Polizia Locale Antonio De Iesu ha manifestato il suo forte apprezzamento per l’impegno profuso dal personale della Polizia Locale impegnato nell’operazione di controllo.