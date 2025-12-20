Napoli, maxi intervento di pulizia presso le Torri Aragonesi

Raccolti circa 10 quintali di rifiuti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli agenti della Polizia Locale dell’Unità Investigativa ambientale ed Emergenze sociali, il personale dei servizi sociali comunali e della Partecipata ASIA, hanno effettuato un’attività di bonifica dell’area denominata Torri Aragonesi in via Marina.

Quattro cittadini senza fissa dimora sono stati assistiti al fine di dare loro riparo.

Le operazioni hanno portato ad una raccolta di circa 10 quintali di rifiuti: sono stati effettuati servizi straordinari da parte di ASIA con l’impiego 2 automezzi per la raccolta dei rifiuti indifferenziati oltre che un automezzo per il prelievo di rifiuti ingombranti e materassi.

L’operazione è stata coordinata dal Tavolo Tecnico Permanente per il Decoro Urbano, guidato da Ciro Turiello, struttura voluta dal Sindaco e realizzata con il coinvolgimento degli Assessorati, dei Servizi comunali, delle Municipalità e con il contributo operativo delle società partecipate

Gli interventi dell’Amministrazione continueranno nei prossimi giorni al fine di recuperare o migliorare altre aree della città interessate da condizioni di criticità o degrado con il coordinamento del tavolo decoro.