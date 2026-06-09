‘Napoli. Mare, Magma, Metamorfosi’: racconto della città contemporanea

L’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli promuove il content creator tour ideato e organizzato dalla DMO Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Un itinerario immersivo per raccontare Napoli attraverso nuovi linguaggi digitali, intrecciando paesaggio, cultura, artigianato, mare ed enogastronomia.

È questo l’obiettivo di ‘Napoli. Mare, Magma, Metamorfosi’, il content creator tour promosso dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli e ideato e organizzato dalla sua DMO Napoli, in programma fino all’11 giugno.

L’iniziativa ha coinvolto dieci creator e storyteller italiani chiamati a vivere e raccontare la città attraverso un percorso esperienziale pensato per valorizzare una Napoli contemporanea, internazionale e in continua trasformazione.

Tra loro, Roberto De Rosa, impegnato in progetti internazionali di storytelling territoriale e testimonial di numerosi brand, la giornalista e inviata di Uno Mattina Elisa Scheffler, la content creator napoletana Anna Pernice, il finalista di MasterChef Italia 11 Carmine Gorrasi e Lauren Quacquarelli, travel creator nota anche per la partecipazione a Donna Avventura e seguita da un ampio pubblico nel Regno Unito.

Sono davvero felice di accogliere tanti content creator a Napoli, città che negli ultimi anni ha visto crescere in modo straordinario la propria presenza sui social grazie anche al lavoro e alla creatività di quanti riescono a raccontare con tanta emozione le esperienze che Napoli offre. La nostra città oggi dialoga con il mondo anche attraverso le loro vocie alla capacità di trasformare un racconto di viaggio in un’esperienza straordinaria e attraente. Gli influencer non si limitano a mostrare luoghi, ma spesso, con le loro storie, ne determinano la fortuna e questo rende il loro ruolo ancora più potente e delicato. Il progetto nasce con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento di Napoli come destinazione culturale mediterranea contemporanea attraverso una narrazione capace di superare stereotipi e immagini convenzionali della città.

Così l’Assessore Teresa Armato.

Tre le coordinate narrative che guidano il tour: il mare, simbolo di apertura, cosmopolitismo e relazioni internazionali; il vulcano, energia, resilienza e fertilità; la metamorfosi, trasformazione della materia in cultura, creatività e produzione contemporanea.

Il percorso attraversa alcuni dei luoghi più identitari della città e del territorio metropolitano: dal Golfo di Napoli, osservato dal mare con un’esperienza in catamarano tra Posillipo, Nisida e la Gaiola, fino al Vesuvio e alle vigne vulcaniche.

Tra le tappe in programma figurano il Circolo Canottieri Savoia, l’esperienza delle ‘500 cupole sui tetti del Duomo di Napoli‘, che offre una suggestiva lettura verticale della città, il Cimitero delle Fontanelle e il Cartastorie, Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli.

L’itinerario riserva, inoltre, uno spazio significativo alla nuova scena gastronomica napoletana, protagonista di un vivace percorso di innovazione che dialoga con la tradizione e contribuisce a ridefinire l’identità contemporanea della città.