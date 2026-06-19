Napoli, Manfredi riceve nuovo Ambasciatore britannico Stephen Hickey

Importante occasione per riaffermare e consolidare i solidi legami storici, culturali ed economici

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha ricevuto questo pomeriggio a Palazzo San Giacomo il nuovo Ambasciatore del Regno Unito in Italia, Stephen Hickey, insediatosi nel mese di giugno del 2026.

L’incontro, svoltosi in un clima di profonda cordialità, ha rappresentato un’importante occasione per riaffermare e consolidare i solidi legami storici, culturali ed economici che uniscono la città di Napoli alla Gran Bretagna.

Al centro dei colloqui vi è stata la storica e proficua tradizione di scambi culturali e scientifici tra il sistema universitario napoletano e gli atenei britannici.

Il Sindaco Manfredi e l’Ambasciatore Hickey hanno condiviso la volontà di valorizzare e incrementare questi percorsi di cooperazione accademica, considerandoli un pilastro fondamentale per lo sviluppo dei talenti e della ricerca scientifica internazionale.

Un momento di particolare rilievo strategico ha riguardato il futuro della città e i grandi eventi sportivi alle porte.

Il Sindaco ha infatti rivolto all’Ambasciatore un invito ufficiale a visitare l’area di Bagnoli in occasione delle prossime regate della prestigiosa America’s Cup, che vedranno la partecipazione attiva del team britannico.

Al termine del colloquio, come simbolo di stima e rinnovata amicizia tra la comunità napoletana e il Regno Unito, il Sindaco Manfredi ha fatto dono all’Ambasciatore Hickey del tradizionale Crest ufficiale del Comune di Napoli.