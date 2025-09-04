Napoli, Manfredi revoca patrocinio iniziativa ‘Falafel e democrazia’

L’evento è previsto il 14 settembre al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Alla luce della richiesta dei capigruppo di maggioranza in Consiglio comunale, e per evitare confusione in merito alla posizione dell’Amministrazione comunale rispetto all’occupazione di Gaza da parte del Governo israeliano, il Sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la revoca del patrocinio all’iniziativa ‘Falafel e democrazia’.

Certi che, in ogni caso, gli organizzatori e i relatori sapranno garantire la libertà di tutte le opinioni favorendo il dialogo.