Napoli, Manfredi revoca patrocinio iniziativa ‘Falafel e democrazia’

Redazione
'Falafel e democrazia'

L’evento è previsto il 14 settembre al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Alla luce della richiesta dei capigruppo di maggioranza in Consiglio comunale, e per evitare confusione in merito alla posizione dell’Amministrazione comunale rispetto all’occupazione di Gaza da parte del Governo israeliano, il Sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la revoca del patrocinio all’iniziativa ‘Falafel e democrazia’.

Certi che, in ogni caso, gli organizzatori e i relatori sapranno garantire la libertà di tutte le opinioni favorendo il dialogo.

