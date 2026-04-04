Napoli: lutto nel mondo dello spettacolo, morta Lorenza Licenziati

Il ricordo di Gennaro Capodanno

Riceviamo e pubblichiamo.

Un grave lutto ha colpito il mondo della televisione e dello spettacolo campano, la morte improvvisa e prematura, avvenuta stamattina, di Lorenza Licenziati, appassionata conduttrice televisiva dal sorriso contagioso, che ha illuminato schermi e teatri con la tua eleganza e professionalità, da ‘Gran Bazar’ su Canale 21 a ‘In Città’ e “Anteprimatv”, programmi trasmessi su diverse emittenti televisive locali, e che avrebbe compiuto 58 anni il 30 aprile prossimo.

Il mio ricordo è legato alla vicinanza che Lorenza ha sempre avuto alla compagnia filodrammatica “Passioni teatrali”, fondata da me e da mia moglie Silvana Buttafarri oltre 40 anni fa, compagnia che, anche grazie alle interviste da lei realizzate e mandate in onda, ha fatto conoscere tanti giovani talenti dello spettacolo.

In particolare ricordo con emozione l’intervista realizzata al teatro Acacia in occasione della presentazione della prima dello spettacolo “Cinderella Law”, un testo teatrale inedito sul maltrattamento e sull’abbandono dei minori, intrecciando, come sempre nei suoi interventi, cultura, storia e passione ma anche grande conoscenza del delicato tema trattato, con la maestria che la contraddistingueva.

Mamma di Raffaele, Maria Clara e Alessandro, ha combattuto con tenacia una malattia che non ha spento il tuo spirito indomito. Oggi i suoi figli, con un post commovente su Facebook, celebrano la tua forza.

Napoli perde il suo sorriso e Il mondo dello spettacolo campano una grande e stimata professionista che saluta con gratitudine per i momenti di gioia che ha saputo regalare. Riposa in pace, Lorenza.

Il tuo retaggio di gentilezza e di cultura vivrà nei ricordi delle tante persone che hanno avuto il piacere di conoscerti e che ti hanno ammirata e amata.

Le più sentite condoglianze ai figli, i quali hanno annunciato sulla pagina Facebook che il funerale della mamma, per coloro che volessero darle un ultimo saluto, si terrà, nella chiesa di San Benedetto in via Arco Mirelli 27, lunedì prossimo, 6 aprile, alle ore 11:30.