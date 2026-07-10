Napoli, limitazioni vendita di bevande per la Festa del Monacone

In vigore l’11 luglio alla Sanità

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione della Festa del Monacone, che si terrà domani, sabato 11 luglio, alle ore 21:00 nel quartiere Sanità, con un prevedibile notevole afflusso di persone in strada e nei locali pubblici, il Sindaco ha emanato un’ordinanza finalizzata a garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, come richiesto dalla Questura.

L’ordinanza vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina o qualsiasi altro materiale rigido dalle ore 18:00 di domani e fino a cessate esigenze in via Vergini, via Arena Sanità, via Sanità, piazza Sanità e aree limitrofe.

La commercializzazione delle bevande potrà avvenire solo in bicchieri di plastica o carta.

Nello stesso arco di tempo e nelle medesime aree saranno vietati anche la vendita e il possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum.

Ordinanza