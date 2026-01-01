Napoli, limitazione alla vendita di bevande per evento ‘Sanità Tà Tà’

In vigore il 3 gennaio 2026 nel quartiere Sanità

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione dell’evento ‘Sanità Tà Tà’, previsto per sabato 3 gennaio, il Comune ha previsto alcune misure che hanno lo scopo di garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Con ordinanza del Sindaco Gaetano Manfredi è stato disposto il divieto di vendita e somministrazione di bevande in bottiglie, contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, dalle ore 18:00 di sabato 3 gennaio sino al termine della manifestazione.

Il divieto varrà in tutte le località in cui si svolge la manifestazione e nelle aree limitrofe. Sarà consentita la commercializzazione di bevande solo in bicchieri di plastica leggera o carta.

Ordinanza