Napoli, Lieto riceve il Comandante della nave ‘INS Tamal’

Delegazione dell’equipaggio della nave della Marina Indiana ricevuta a Palazzo San Giacomo

Una delegazione dell’equipaggio della nave della Marina Indiana ‘INS Tamal’, guidata dal Comandante Sridhar Tata, è stata ricevuta questa mattina dal Vicesindaco Laura Lieto.

Nel corso dell’incontro nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, il Vicesindaco ha dato il proprio benvenuto e ha ricordato gli storici rapporti tra Napoli e l’India, da secoli realtà strategiche per le rotte commerciali.