Napoli, lavori rifunzionalizzazione collettore fognario di Donn’Anna

A disposizione 3,3 milioni di euro
L’intervento, finanziato con Fondi PNRR per 3,3 milioni di euro, è finalizzato al ripristino della funzionalità idraulica del sistema di fognatura di via Posillipo mediante la sistemazione del nodo idraulico del collettore Donn’Anna, il potenziamento della rete fognaria a valle del nodo Donn’Anna e la realizzazione di un manufatto di scarico nel collettore occidentale delle Colline.
Infine, si procederà con la ripavimentazione dell’intera carreggiata tra largo Sermoneta e Palazzo Donn’Anna.
Il Direttore Generale di ABC Napoli Sergio De Marco ha chiarito:
Le opere in programma includono la rimozione del materiale all’interno del collettore, sedimentato ormai da anni, e la posa di nuove condotte in modo da risolvere le problematiche dovute ai frequenti allagamenti della zona in particolare dopo le forti piogge e migliorare il convogliamento delle acque reflue.
L’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Edoardo Cosenza ha dichiarato:
Le attività propedeutiche ai lavori inizieranno il 9 dicembre e a seguire si procederà all’esecuzione degli scavi per la posa delle nuove condotte.
Le lavorazioni, che avranno una durata di circa tre mesi, si terranno nel tratto di via Posillipo compreso tra largo Sermoneta e Palazzo Donn’Anna, lungo la semicarreggiata lato mare, per aree di cantiere della lunghezza di circa 30 metri ognuna.
Il Sindaco Gaetano Manfredi ha concluso:
Il lavoro rientra nell’ambito del ‘Grande Progetto Collina Posillipo’, che vede il rifacimento di marciapiedi e manto stradale dei principali assi stradali dell’intera collina di Posillipo.
In particolare, si tratta del primo di quattro lotti che prevedono l’intero rifacimento di via Posillipo. Un secondo lotto inizierà subito dopo le vacanze natalizie.