Napoli, lavori in via Mezzocannone e via Sedile di Porto

Dispositivo di circolazione in vigore dal 28 febbraio al 30 aprile per e lavori di riqualificazione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A partire da sabato 28 febbraio, fino al 30 aprile 2026, è istituito un dispositivo di circolazione temporaneo in via Mezzocannone e in via Sedile di Porto per consentire lavori di riqualificazione degli spazi urbani.

Nel dettaglio è previsto:

A) in via Mezzocannone, nel tratto compreso tra Corso Umberto I e via Sedile di Porto, il divieto di transito veicolare;

B) in via Sedile di Porto, nel tratto compreso tra via G. Summonte e via Mezzocannone, il senso unico di circolazione verso via Mezzocannone;

C) in via Mezzocannone, nel tratto compreso tra via Sedile di Porto e via E. De Marinis, il senso unico di circolazione verso via E. De Marinis.

Ordinanza