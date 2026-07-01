Napoli, lavori di ripristino del manto stradale a Fuorigrotta

Dispositivo temporaneo di viabilità e sosta in alcune strade

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Da lunedì 6 luglio, a Fuorigrotta, sarà in vigore un dispositivo temporaneo di viabilità e sosta che interesserà prima largo Lala e poi via Leopardi.

Le limitazioni sono state adottate dal Comune per consentire i lavori di ripristino del manto stradale da parte di ABC Napoli.

Nello specifico, per i giorni 6 e 7 luglio sarà vietata la sosta negli stalli a pagamento (‘strisce blu’) su entrambi i lati di largo Lala dalle ore 6:00 alle ore 18:00. Per i veicoli in divieto è prevista la rimozione coatta.

Dall’8 al 10 luglio, dalle ore 6:00 alle ore 18:00, sarà in vigore il divieto di transito veicolare in via Leopardi, dalla confluenza con largo Lala a quella con piazza Colonna.

Infine, dal 13 al 31 luglio, dalle ore 6:00 alle ore 18:00, sarà vietata la sosta negli stalli a pagamento (‘strisce blu’) su entrambi i lati di via Leopardi, dalla confluenza con largo Colonna a quella con via Terracina/via Cinthia, con rimozione coatta dei veicoli in divieto, e sarà sospesa la corsia preferenziale di via Leopardi da via Giambattista Marino in direzione di via Arlotta.

Maggiori informazioni su: https://www.comune.napoli.it/novita/dispositivo-temporaneo-di-circolazione-in-largo-lala-e-in-via-leopardi-per-lavori/