'Napoli... la sua canzone' a Prosperity

Omaggio alla Canzone Classica Napoletana con Enrico Mosiello, Gerry Mosiello e Filidei Catalano

Giovedì 30 gennaio, ore 19:30, presso presso lo spazio espositivo e di incontri Prosperity APS, associazione nata contro lo sfruttamento del lavoro minorile in Oriente, a cura di Luigi Magliocco, sita in via Santa Lucia n. 110, a Napoli, si terrà l’attesissimo appuntamento ‘Napoli… la sua canzone’.

Enrico Mosiello, chitarra e voce, raffinato esponente del panorama musicale partenopeo e non solo, accompagnato da Gerry Mosiello, alla chitarra, e Filidei Catalano, al mandolino e mandola, omaggerà la Canzone Classica Napoletana, con un percorso musicale, un viaggio tra le melodie e i brani più famosi del repertorio classico napoletano.

Una serata – evento all’insegna della musica, della storia, della tradizione, della solidarietà e della beneficienza, il cui ricavato sarà devoluto al progetto ‘I bambini per i bambini’.

Spettacolo, stuzzichini e drink: euro 20,00

Prevendita al numero 338/8487777

Per dettagli sull’Associazione si rimanda all’intervista al Presidente, Luigi Magliocco

Cenni biografici Enrico Mosiello

Studioso ed appassionato di chitarra classica fin da giovane, tanto da avviarsi, nel 1994, alla costruzione degli strumenti con cui si esibisce.

Tra i riconoscimenti ottenuti, il ‘Pulcinella d’argento’ per meriti artistici, consegnatogli dal Senatore Tancredi Cimmino nel 2006 a Roma in piazza di Spagna e il Premio ‘Madre Teresa di Calcutta’, conferitogli dall’associazione AGLAIA.

Dal 2007 collabora con Vittorio Marsiglia in diverse rassegne teatrali, esibendosi come cantante chitarrista solista soprattutto in Campania, e, dal 2008 con l’attore Gino Rivieccio come cantante chitarrista solista.

Oltre ad essere interprete in diversi idiomi, è cantautore. Di recente ha pubblicato il CD ‘Schiara Juorno’ sui versi della poetessa Maria Borriello.