Napoli, la Giunta Manfredi approva il primo Regolamento del Verde

Una svolta storica per il patrimonio naturalistico della città

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Giunta Comunale ha approvato la proposta del primo Regolamento del Verde nella storia dell’Amministrazione cittadina.

L’atto segna un punto di svolta per la gestione del territorio, dotando per la prima volta l’ente di uno strumento organico per la tutela, la manutenzione e lo sviluppo sostenibile del patrimonio arboreo e delle aree naturali urbane.

Il documento, che ora passerà al vaglio del Consiglio Comunale per l’adozione definitiva, è il risultato di un lungo processo di coordinamento tecnico e amministrativo guidato dal Servizio Verde Pubblico.

L’iter ha visto il coinvolgimento attivo di associazioni di settore e realtà ambientaliste, i cui contributi sono stati integrati nel testo per garantire trasparenza e aderenza alle necessità del territorio.

I punti cardine del Regolamento

Il nuovo corpus normativo introduce regole stringenti e criteri tecnici aggiornati per diversi ambiti d’intervento:

• Gestione del Patrimonio: Norme dettagliate su potature, abbattimenti, trapianti e sostituzioni di alberature, sia in ambito pubblico che privato.

• Progettazione Urbana: Criteri univoci per la realizzazione e la riqualificazione di parchi e giardini storici.

• Tutela Ambientale: Protezione delle aree di maggiore pregio naturalistico e della biodiversità urbana.

• Fruizione e Partecipazione: Disciplina delle modalità di accesso agli spazi verdi e promozione della cura condivisa, incentivando i cittadini e le associazioni a partecipare attivamente alla manutenzione e valorizzazione del bene comune.

L’Assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada, ha così commentato l’approvazione: