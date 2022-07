Napoli, la ‘Call of Idea 2022 del FabLab CSI’ aperta fino al 31/07/2022

Marciani: ‘Abbiamo voluto estendere la finestra temporale dell’Avviso in modo da assicurare la più ampia partecipazione di candidati’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stato prorogato al 31 luglio 2022 il termine per candidare idee all’Avviso Pubblico ‘Call of Idea 2022 del FabLab CSI’, promosso dall’Assessorato alle Politiche giovanili e al Lavoro.

L’Avviso è finalizzato a selezionare idee progettuali da inserire in percorsi laboratoriali gratuiti per trasferire competenze e abilità inerenti alla fabbricazione digitale.

I 10 proponenti che saranno selezionati, persone singole o team, avranno a disposizione nuovissime attrezzature e coaching professionale per passare, concretamente, “dall’idea al prototipo”, essendo supportati nel design e nella stampa 3D del prodotto nonché, parallelamente, nella definizione del business model per accedere al mercato.

Nelle scorse settimane è stata svolta un’intensa attività di animazione, sia mediante eventi di orientamento, Maker Day, presso il FabLab CSI, ubicato a San Giovanni a Teduccio nel CSI – Incubatore Napoli Est, sia con promozione online e offline, raccogliendo cosi candidature provenienti da oltre 30 innovatori.

Ha dichiarato l’Assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani: