Napoli, intitolata la Scala Antonio Niccolini a Capodimonte

Iniziativa promossa dall’Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è svolta questa mattina alle ore 11:00, la cerimonia ufficiale di intitolazione della ‘Scala Antonio Niccolini’ (1772 – 1850), in omaggio all’insigne architetto e progettista toscano che ha legato indissolubilmente il suo nome alla storia monumentale della città.

I gradini precedentemente noti come ‘Gradini Capodimonte’, situati nel quartiere San Carlo all’Arena, portano da oggi il nome dell’artefice della ricostruzione del Real Teatro di San Carlo e di fondamentali interventi al Palazzo Reale di Capodimonte.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte, da anni impegnata nella valorizzazione della memoria storica del territorio.

Alla cerimonia ha preso parte la Vicesindaco con delega alla Toponomastica, Laura Lieto, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e ai membri dell’associazione promotrice.

La dichiarazione del Vicesindaco Laura Lieto: