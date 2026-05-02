Napoli, intervento di pulizia alla Fontana della Marinella

Raccolte e smaltite oltre mille siringhe
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Questa mattina il personale di ASIA, con il supporto della Polizia Municipale, ha svolto un intervento di pulizia alla Fontana della Marinella, in via Marina, e nell’area verde circostante le Torri Aragonesi.
Al termine delle operazioni sono state raccolte e smaltite oltre mille siringhe.
Gli operatori hanno utilizzato pinze speciali per la raccolta in sicurezza del materiale.
L’intervento si aggiunge alle attività già previste nella pulizia settimanale, che comprendono il prelievo di rifiuti e masserizie abbandonate, con l’obiettivo di mantenere il decoro dell’area.
L’operazione rientra nel programma di azioni coordinate dal Tavolo tecnico permanente per il decoro urbano, guidato da Ciro Turiello, una struttura voluta dal Sindaco Gaetano Manfredi.
Il Tavolo coinvolge Assessorati, servizi comunali, municipalità, società partecipate, servizi sociali e la Polizia Municipale – Nucleo Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali.