Napoli – Inter: sequestrata autorimessa abusiva vicino Stadio Maradona

Elevate 134 multe e rimosse 110 vetture

Un’operazione di contrasto all’abusivismo commerciale e al fenomeno del parcheggio illegale è stata condotta dalla Polizia Locale di Napoli in occasione dell’incontro di calcio tra Napoli e Inter.

Gli agenti della Unità Operativa Investigativa Ambientale, Emergenze Sociali e Minori, U.O IAES, hanno eseguito un intervento nella zona circostante lo Stadio Diego Armando Maradona.

L’azione più rilevante ha portato al sequestro penale di un locale di circa 146 mq, censito in catasto come C/2, locale deposito, che era stato abusivamente adibito ad autorimessa.

L’immobile, risultato gravemente difforme rispetto ai titoli edilizi, è stato sequestrato anche per la totale assenza del prescritto Certificato di Prevenzione Incendi, CPI, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, rappresentando un serio pericolo per la pubblica incolumità.

Al responsabile dell’attività abusiva sono state contestate sanzioni amministrative per:

• esercizio dell’attività in assenza di SCIA, € 5.000,00;

• utilizzo difforme dell’area antistante, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Polizia Urbana, € 250,00.

Controllate, e risultate regolari, anche due attività itineranti presenti nell’area.

Parallelamente, l’ampio dispositivo di sicurezza e controllo della Polizia Locale, che ha visto l’impiego di 68 Agenti e 2 Ufficiali dedicati ai servizi di viabilità e contrasto all’abusivismo commerciale nelle aree limitrofe allo stadio, ha prodotto i seguenti risultati:

• elevati 134 verbali per violazioni al Codice della Strada:

• disposta la rimozione di 110 veicoli in sosta irregolare;

• elevati 4 verbali per violazioni relative alla Legge Regionale sul commercio, L.R. n° 7/2020, e all’Ordinanza sul divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro;

• identificati e verbalizzati 3 parcheggiatori abusivi;

• controllati, all’interno dell’impianto sportivo, 35 “spaltisti”, soggetti che accedono irregolarmente agli spalti.