Napoli, integrazione ordinanza per inaugurazione Anno Giudiziario 2025

In vigore il 25 e 26 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Ad integrazione della precedente ordinanza, emanata in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario che si terrà domani 25 gennaio presso Castel Capuano, è istituito – dalle ore 7:00 di sabato 25 gennaio e fino a cessate esigenze della stessa giornata – il seguente dispositivo di circolazione:

1. Divieto di transito veicolare – eccetto i veicoli di soccorso, Forze dell’Ordine, residenti e autorizzati – nelle seguenti strade:

• piazza Enrico de Nicola, da via Carbonara/via Poerio a via Concezio Muzy;

• via Siniscalchi;

• via Concezio Muzy; p

• piazza Calenda;

• via Pietro Colletta;

• via dei Tribunali, nel tratto compreso tra piazzetta Sedil Capuano e via Concezio Muzy

• in vico Dattero alla Maddalena, angolo via Postica Maddalena;

• lungo il marciapiede fronte ingresso principale di Castel Capuano;

• in via Albanese, nelle vicinanze di Porta Capuana.

2. Istituzione del senso unico di circolazione:

• in via Egiziaca a Forcella, con direzione di marcia verso corso Umberto I;

• in via dei Tribunali, da piazzetta Sedil Capuano con direzione di marcia verso via Duomo;

3. Obbligo per i veicoli in transito in via Annunziata di svoltare a sinistra all’atto di immettersi in via Egiziaca a Forcella;

4. Divieto di fermata per i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (TAXI) nelle strade di cui al precedente punto 1.

Ordinanza dirigenziale n. 5 del 23/01/2025

Ordinanza dirigenziale n. 6 del 24/01/2025