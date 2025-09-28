Napoli, iniziate celebrazioni per le Quattro Giornate

Gli appuntamenti in programma
Sono cominciate le celebrazioni per le Quattro Giornate di Napoli che commemoreranno il coraggio e l’eroismo dell’insurrezione popolare che, nel settembre del 1943, portò alla liberazione della città dall’occupazione nazi-fascista.
Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha partecipato a una serie di cerimonie e deposizioni di corone d’alloro in onore dei Caduti e degli eroi delle Quattro Giornate.
Questo il programma:
Cerimonie in Forma Privata:
Il Sindaco ha deposto delle corone d’alloro presso alcuni luoghi simbolo:
- Caserma Legione Carabinieri Campania – Via Salvatore Tommasi.
- Basilica di S. Chiara – Tomba di Salvo D’Acquisto.
- Giardini di Via Cesario Console – Stele Caduti Marina Militare.
- Piazza della Repubblica – Monumento ai Caduti delle Quattro Giornate.
Le celebrazioni ufficiali, aperte alla partecipazione pubblica, sono proseguite con la deposizione di ulteriori corone d’alloro:
- Ore 10:30 – Mausoleo di Posillipo.
- Ore 11:00 – Piazza Bovio – Lapide sulla facciata della Camera di Commercio.
- Ore 11:15 – Piazza Carità -Stele a Salvo D’Acquisto.
La dichiarazione del Sindaco Manfredi al termine delle commemorazioni:
Le Quattro Giornate non sono solo un ricordo storico; sono il fondamento morale e civile della nostra città.
Il coraggio di un popolo che si ribella per la propria libertà, senza aspettare aiuti esterni, è un monito e un’ispirazione costante.
Onorare quei sacrifici significa rinnovare ogni giorno il nostro impegno per la democrazia e per una Napoli sempre più giusta e libera.
Si ringrazia la Marina Militare per le foto