Napoli, iniziate celebrazioni per le Quattro Giornate

Gli appuntamenti in programma

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Sono cominciate le celebrazioni per le Quattro Giornate di Napoli che commemoreranno il coraggio e l’eroismo dell’insurrezione popolare che, nel settembre del 1943, portò alla liberazione della città dall’occupazione nazi-fascista.

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha partecipato a una serie di cerimonie e deposizioni di corone d’alloro in onore dei Caduti e degli eroi delle Quattro Giornate.

Questo il programma:

Cerimonie in Forma Privata:

Il Sindaco ha deposto delle corone d’alloro presso alcuni luoghi simbolo:

Caserma Legione Carabinieri Campania – Via Salvatore Tommasi.

Basilica di S. Chiara – Tomba di Salvo D’Acquisto.

Giardini di Via Cesario Console – Stele Caduti Marina Militare.

Piazza della Repubblica – Monumento ai Caduti delle Quattro Giornate.

Le celebrazioni ufficiali, aperte alla partecipazione pubblica, sono proseguite con la deposizione di ulteriori corone d’alloro:

Ore 10:30 – Mausoleo di Posillipo.

Ore 11:00 – Piazza Bovio – Lapide sulla facciata della Camera di Commercio.

Ore 11:15 – Piazza Carità -Stele a Salvo D’Acquisto.

La dichiarazione del Sindaco Manfredi al termine delle commemorazioni:

Le Quattro Giornate non sono solo un ricordo storico; sono il fondamento morale e civile della nostra città. Il coraggio di un popolo che si ribella per la propria libertà, senza aspettare aiuti esterni, è un monito e un’ispirazione costante. Onorare quei sacrifici significa rinnovare ogni giorno il nostro impegno per la democrazia e per una Napoli sempre più giusta e libera.

Si ringrazia la Marina Militare per le foto