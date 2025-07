Napoli, individuato fondo agricolo abbandonato a rischio incendio

Garantire sicurezza ambientale e salvaguardia del patrimonio collettivo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nell’ambito delle misure di prevenzione contro il rischio di incendi boschivi, gli agenti dell’Unità Operativa San Lorenzo della Polizia Locale hanno individuato e sanzionato il proprietario di un fondo agricolo di circa 6.600 metri quadrati, sito in via della Mongolfiera e confinante con l’autostrada A3.

L’area, destinata a frutteto, si presentava in evidente stato di abbandono e invasa da sterpaglie, erba alta e vegetazione spontanea, in violazione dell’Ordinanza Sindacale che impone a proprietari e conduttori di terreni di mantenere pulite le aree per prevenire la diffusione di incendi durante i mesi più a rischio.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di monitoraggio attuato dal Comando della Polizia Locale di Napoli per garantire la sicurezza ambientale e la salvaguardia del patrimonio collettivo.