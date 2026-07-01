Napoli, incidente mortale in via Roma verso Scampia

Uomo di 78 anni investito mentre attraversava la strada

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Polizia Locale è stata allertata nella mattinata di oggi, mercoledì 1° luglio, per un grave incidente stradale avvenuto alle ore 4:50 circa in via Roma verso Scampia, all’altezza del civico 14, nei pressi del Quadrivio di Secondigliano.

Un uomo di 78 anni, che stava attraversando la strada a piedi, è stato investito da un’autovettura che percorreva via Roma verso Scampia, in direzione corso Secondigliano.

Sul posto è immediatamente intervenuto il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano.

Per i rilievi tecnici e per chiarire la dinamica dell’incidente è intervenuto il personale dell’Unità Operativa Infortunistica Stradale della Polizia Locale.

La conducente dell’automobile è stata sottoposta ad accertamenti urgenti per verificare un eventuale stato di alterazione e le è stata ritirata la patente di guida, mentre il telefono cellulare è stato sequestrato per verificare se fosse stato utilizzato durante la guida.

Il veicolo, inoltre, è stato posto sotto sequestro.

Gli agenti stanno ascoltando alcuni testimoni e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona per ricostruire con precisione quanto accaduto.

La salma dell’uomo è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’eventuale esame autoptico.