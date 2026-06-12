Napoli, incidente in via Caracciolo: scooter investe e uccide pedone

Arrestato il conducente

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nella tarda serata di ieri, 11 giugno, un incidente stradale sul Lungomare di Napoli ha provocato la morte di un uomo di 60 anni, D.A.S., residente a Grumo Nevano.

L’impatto è avvenuto in Via Caracciolo al culmine di una fuga da parte di un motociclo.

La dinamica dei fatti

Intorno alle ore 22:30, un giovane di 29 anni alla guida di un motociclo Honda, con a bordo una passeggera di 27 anni, alla vista di una pattuglia dei Carabinieri ha accelerato bruscamente per eludere un possibile controllo, imboccando Via Caracciolo contro il senso di marcia.

Giunto all’altezza del civico 12, lo scooter ha travolto violentemente il pedone di 60 anni che stava attraversando la carreggiata. A seguito del violento impatto, sia il conducente del mezzo che la passeggera sono rovinati al suolo, riportando ferite a causa della caduta.

I soccorsi e il decesso

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118. Il pedone, apparso subito in condizioni disperate a causa delle gravi lesioni riportate, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli. Nonostante i tentativi dei medici, alle ore 00:15 è stato purtroppo constatato il decesso dell’uomo.

Il conducente e la passeggera dello scooter sono stati invece trasportati all’Ospedale del Mare, dove si trovano attualmente ricoverati per le lesioni subite nel sinistro.

Le indagini e i provvedimenti legali

I rilievi tecnici e planimetrici sono stati eseguiti dal personale dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, giunto immediatamente sul luogo dell’investimento.

I successivi accertamenti sulla posizione del conducente, M.V. di 29 anni, hanno fatto emergere gravi irregolarità:

• Guida senza patente: Dai controlli della Motorizzazione Civile, MCTC, il giovane è risultato privo di patente di guida, poiché mai conseguita.

• Mancanza di assicurazione: Il motociclo Honda SH è risultato totalmente privo della copertura assicurativa obbligatoria.

Il conducente è stato inoltre sottoposto agli accertamenti urgenti di rito per verificare l’eventuale stato di alterazione psicofisica (alcol e droga).

Arresto per omicidio stradale aggravato

Informato il Pubblico Ministero di turno, il personale della Polizia Locale ha proceduto all’arresto in stato di flagranza del 29enne con l’accusa di omicidio stradale aggravato. L’uomo resta piantonato e affidato alla struttura ospedaliera in regime di ricovero.

Il motociclo è stato posto sotto sequestro penale, mentre la salma della vittima è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il successivo esame autoptico