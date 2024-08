Napoli, incidente e successivo decesso nella Galleria Laziale

L’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro del veicolo e la messa a disposizione della salma

La Polizia Locale di Napoli con il reparto di Infortunistica Stradale è intervenuta a seguito di un grave incidente stradale verificatosi nella Galleria Laziale.

Un uomo di 62 anni, residente a Napoli, stava percorrendo la corsia riservata della galleria in direzione Fuorigrotta, provenendo da piazza Sannazaro, a bordo di un ciclomotore.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo ha perso il controllo del veicolo, cadendo rovinosamente al suolo.

A seguito delle gravi ferite riportate, è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale ‘A. Cardarelli’, dove i medici ne hanno purtroppo constatato il decesso alle ore 15:15.

L’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto, ha disposto il sequestro del veicolo e la messa a disposizione della salma.

Al momento, sono in corso ulteriori accertamenti, inclusa l’analisi delle immagini di videosorveglianza, per determinare l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli nell’incidente