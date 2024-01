Napoli, inaugurati cortili interni 39° Circolo Didattico Leopardi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Sono stati inaugurati oggi, 10gennaio, i cortili interni dello storico 39° Circolo Didattico Giacomo Leopardi, tornati fruibili dopo dieci anni grazie ad una bella sinergia tra l’Istituto e l’Amministrazione locale, che ha consentito di utilizzare finanziamenti nazionali ed europei per restituire uno spazio esterno di grande importanza alla scuola che è una delle prime istituite in città.

Dopo le restrizioni della pandemia vissute senza poter mai utilizzare gli spazi esterni, la Dirigente scolastica e le Amministrazioni locali hanno intrapreso la ricerca dei fondi necessari per mettere in sicurezza i cortili e restituirli alla comunità scolastica.

Grazie al ‘Patto per Napoli’ sono stati effettuati i lavori di rifacimento e messa in sicurezza delle facciate conclusi a settembre 2023 e, a completamento dell’opera, è stata rifatta anche la pavimentazione dei cortili con erba sintetica.

Uno dei cortili è stato quindi attrezzato dalla scuola con orti didattici, serre innovative e sostenibili realizzati grazie a fondi europei FESR Edugreen.

L’altro cortile, invece, è stato attrezzato con pista di atletica e campetto di calcio e sarà utilizzato per attività ludico – sportive.

Ha sottolineato il Sindaco Gaetano Manfredi:

Oggi vengono aperti i cortili interni della scuola Leopardi che erano chiusi da più di 10 anni e che sono stati completamente ristrutturati, creando degli spazi per lo sport, per la socialità, per l’educazione, con degli orti didattici, quindi c’era una grande attesa da parte della comunità scolastica e questo è un altro piccolo passo di questo percorso concreto che consentirà a Napoli di avere delle scuole all’altezza della sua dignità e soprattutto di dare spazi scolastici qualificati e sicuri ai nostri ragazzi e agli operatori del settore.

Abbiamo un grande piano di ristrutturazione di tutta l’edilizia scolastica della città, è un lavoro che stiamo facendo con grande intensità in maniera che i nostri ragazzi, dai bambini più piccoli fino ai ragazzi più grandi, possano usufruirne in tempi rapidi.

Ha aggiunto l’Assessore all’Istruzione e alle Famiglie Maura Striano:

Ha detto la Dirigente Scolastica Albina Arpaia:

Oggi per noi è un grande traguardo, dopo 10 anni di chiusura, finalmente inauguriamo le due corti interne alla Scuola.

Il nostro è un istituto storico del quartiere Fuorigrotta che serve bambini dai 3 ai 10 anni che fino ad oggi non avevano possibilità di avere spazi all’esterno per attività didattica o anche semplicemente per la ricreazione.

È stata una bella conquista fatta tutti assieme per il bene dei bambini.

Siamo riusciti a sbloccare quasi 400mila euro dei fondi del ‘Patto per Napoli’ grazie ai quali abbiamo rifatto i cortili, poi la municipalità ha messo i fondi per il manto erboso in erba sintetica e poi grazie ai fondi europei Ecogreen sono riuscita a realizzare nei due cortili anche un orto didattico, un campo di calcetto ed una pista di atletica.