Napoli, inaugurata Scuola Secondaria di I grado ‘San Francesco’

È stata inaugurata questa mattina, 26 gennaio, la nuova sede della Scuola Secondaria di I grado ‘San Francesco’, in via Lorenzo Giusso, nel Rione Amicizia.

L’apertura rappresenta l’ultimo passaggio di un percorso intrapreso nel novembre del 2021 dalla compianta Maria Filippone, che riuscì, in brevissimo tempo, a riavviare i lavori di ristrutturazione.

La nuova sede sorge all’interno di un’ala, in disuso da oltre un decennio, di un edificio scolastico già popolato da sezioni di scuola dell’infanzia e classi di scuola primaria dell’Istituto. Un’ala più volte vandalizzata e depredata che oggi è stata restituita all’utenza e alla cittadinanza.

Il percorso ha visto un lavoro sinergico a più mani che ha visto impegnate ingenti risorse di più enti, uffici ed istituzioni, dal Comune alla Municipalità 3, ed ha potuto contare sul concorso delle energie di tutto il personale della comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo ‘Radice Sanzio Ammaturo’ con la Dirigente Scolastica Filomena Nocera.

Ha dichiarato l’Assessore all’Istruzione Maura Striano:

L’apertura di questa nuova sede rappresenta per le famiglie del quartiere un’importante opportunità che garantisce continuità al percorso degli studenti in una fase ancora delicata della loro carriera scolastica. Rappresenta un ulteriore tassello per costruire un dialogo produttivo tra famiglie ed istituzioni, oltre che nella strategia di contrasto alla povertà educativa ed alla dispersione scolastica che, in questo territorio, sono sicuramente fenomeni allarmanti.

In occasione dell’inaugurazione, alla presenza del Prof. Arturo De Vivo, è stato reso omaggio a Mia Filippone appassionata e feconda testimone dell’impegno per la scuola e per i giovani.