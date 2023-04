Napoli, inaugurata la mostra di Colbert a Largo San Martino

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stata inaugurata oggi ‘The Lobster Empire’, installazione di grandi sculture dell’artista Philip Colbert che per tre mesi animeranno la storica piazza Largo San Martino a Napoli.

La mostra, allestita fino al 15 luglio, è a cura di Catherine Loewe, organizzata da Bam Eventi D’Arte e promossa dal Comune di Napoli

Colbert è uno degli artisti più innovatori dello scenario contemporaneo ed ha avuto un seguito globale con il suo personaggio con l’aspetto di un’aragosta simile ad un cartone animato, le sue sculture sono state recentemente installate all’aperto anche a Venezia e a Roma in via Veneto.

Ha spiegato Philip Colbert, le cui opere esposte sono composte da diversi materiali quali alluminio, bronzo ed acciaio, e alludono alle iconografie della storia dell’arte:

Ha dichiarato Teresa Armato, Assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli:

La contaminazione tra antico e moderno piace sempre più a cittadini e turisti.

Colbert ha già portato la sua arte in importanti musei e nelle città più belle del mondo, di recente il suo Impero di aragoste ha “invaso” via Veneto a Roma catturando l’attenzione di cittadini e visitatori ed ora tocca a Napoli, creando un’ulteriore attrattiva turistica in una zona da sempre meta di visitatori per la Certosa di San Martino e Castel Sant’Elmo.

In un continuo dialogo con gli spazi e i luoghi l’artista scozzese dona una nuova visione dell’arte con le sue aragoste pop che richiamano anche simboli dell’antichità classica e note opere d’arte.

Un mix che ricalca la natura stessa di Napoli, fatta di epoche diverse tra nobiltà e cultura popolare, buio e luce, sopra e sotto.