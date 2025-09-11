Napoli, in corso intervento riqualificazione di via Don Bosco

Cosenza: ‘Il risultato finale sarà una strada moderna e funzionale’

È in corso in questi giorni l’intervento di riqualificazione di via Don Bosco per un investimento complessivo di 1 milione e 400mila euro.

Per il Capostrada sono previsti: realizzazione di un nuovo impianto fognario, rifacimento dell’intero pacchetto della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso in tutti i tratti dove sarà realizzato l’impianto fognario, rifacimento del tappetino di usura in conglomerato bituminoso dell’intero manto stradale.

Per i marciapiedi sono previsti: demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso compreso il sottofondo esistente, ripavimentazione in conglomerato bituminoso previa realizzazione del massetto di sottofondo.

L’Assessore alla Mobilità, Edoardo Cosenza, ha dichiarato: