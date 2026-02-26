Napoli, immobili pubblici occupati e trasformati in abitazioni

Due persone denunciate a San Pietro a Patierno

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di immobili pubblici, nell’ambito di un’operazione interforze ad “Alto Impatto” alla quale hanno partecipato, insieme alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri, anche gli agenti delle unità operative Secondigliano e Tutela Edilizia e Patrimonio della Polizia Locale.

I controlli sono stati avviati a seguito di alcuni esposti riguardanti l’occupazione abusiva di alloggi di proprietà pubblica e presunti abusi edilizi nel quartiere San Pietro a Patierno.

Le due persone denunciate, oltre al reato di invasione di edifici, dovranno rispondere anche degli interventi edilizi realizzati per trasformare in abitazione un locale originariamente adibito a scantinato.

Durante le verifiche sono stati inoltre scoperti quattro allacci abusivi alla rete elettrica e un allaccio abusivo alla rete idrica. Nei confronti dei responsabili è stato ipotizzato il reato di furto aggravato.

L’operazione ha interessato anche gli spazi comuni e la sede stradale. Sono stati rimossi 20 motoveicoli e 30 autoveicoli in stato di abbandono che ostruivano il passaggio pedonale verso lo stabile, consentendo così di ripristinare la fruibilità dell’androne e delle aree di accesso.

È stato inoltre rinvenuto un furgone risultato provento di furto, successivamente restituito al legittimo proprietario. Al suo interno sono stati trovati circa 500 scatoloni contenenti calzature di noti marchi di alta moda, anch’esse risultate oggetto di furto.

Ulteriori accertamenti di natura edilizia effettuati nella stessa zona hanno permesso di individuare un manufatto abusivo realizzato su area pubblica, per il quale è stato disposto il sequestro.

All’interno erano stoccate duemila paia di calzature della stessa tipologia di quelle rinvenute nel furgone. La merce è stata sequestrata e affidata a un custode giudiziario. Per questo episodio si procede per il reato di ricettazione.