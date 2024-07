Napoli, imitazioni vendita bevande per la ‘Festa del Monacone 2024’

Ordinanza sindacale in vigore il 5 luglio

In occasione della ‘Festa del Monacone’ che si terrà domani – venerdì 5 luglio – nel quartiere Sanità, il Sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza che vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta.

Si ricorda, inoltre, quanto disposto in merito alla circolazione stradale e alla sosta degli autoveicoli per la giornata di domani, sempre per consentire il regolare svolgimento della ‘Festa del Monacone’:

dalle ore 18:00 alle ore 24:00 divieto di sosta su ambo i lati di via Crocelle a Porta San Gennaro, via Vergini, via Arena alla Sanità, piazza Sanità e via Sanità;

dalle ore 19:00 alle ore 24:00, chiusura al transito veicolare dei seguenti tratti stradali:

– via Vergini, con inizio dalla confluenza con Supportico Lopez, via Arena alla Sanità, piazza Sanità e via Sanità fino al ponte ‘Maddalena – Cerasuolo’; dalle ore 19:00 alle ore 24:00, inversione del senso di marcia dei seguenti tratti stradali:

– via Crocelle a Porta San Gennaro e in via Vergini, da confluenza con Supportico Lopez, e in Salita Capodimonte, intero tratto.

Ordinanza