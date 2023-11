Napoli, guasto rete illuminazione pubblica in alcune vie del centro

L’elenco delle strade interessate

È stato rilevato, nelle prime ore del pomeriggio di oggi, 29 novembre, un guasto alla linea di distribuzione che alimenta l’illuminazione pubblica in alcune strade del centro.

Il guasto è stato individuato in via Pasquale Scura, dove si dovrà intervenire per la riparazione di un cavo interrato con uno scavo di circa 15 metri.

In considerazione dell’allerta meteo lavori diramata per la giornata di domani, i lavori saranno effettuati presumibilmente nella giornata di venerdì.

Elenco delle strade interessate dal guasto