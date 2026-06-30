Napoli, guasto alla rete elettrica in zona Parco Elena

Tecnici al lavoro per il ripristino

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A causa di un doppio guasto sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica, provocato dalle eccezionali ondate di calore che hanno danneggiato cavi di media tensione nell’area del Parco Elena, circa duemila utenze risultano attualmente prive di fornitura.

I tecnici di E-Distribuzione sono intervenuti tempestivamente e stanno operando in costante coordinamento con il Comune di Napoli, in particolare con l’Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche, che sta seguendo l’evoluzione della situazione fin dalle prime ore del disservizio.

Grazie alla collaborazione tra Comune ed E-Distribuzione, è stata individuata un’area idonea per l’installazione di una power station temporanea, che consentirà il progressivo ripristino dell’erogazione di energia elettrica già a partire dal pomeriggio, in attesa del completamento degli interventi strutturali di riparazione.

Le attività proseguiranno senza sosta fino alla piena risoluzione del guasto. E-Distribuzione ha attivato una task force dedicata che continuerà a operare sul territorio, in coordinamento con il Comune, impiegando uomini e mezzi straordinari fino al superamento dell’attuale fase di emergenza legata alle ondate di calore.